"Nikada u životu nisam video ništa slično": Nikola Jokić je ovim totalno raspametio predsednika

Blic sport pre 3 sata | Aleksandar Knežević

Srpski košarkaš, Nikola Jokić, dobio je sjajne pohvale od Tima Konelija, predsednika Denver Nagetsa.

Koneli je pred utakmicu sa Finiksom otkrio da veruje da je centar reprezentacije najbolji igrač . - Trenutno, je najbolji košarkaš u NBA. Mislim da niko drugi ne utiče toliko na pobede jednog tima na način na koji on to radi - rekao je Koneli. Nije slučajno da baš u ovom trenutku Amerikanac izgovori ovakve reči, na to ga je "naterala" statistika, koju beleži Jokić od starta godine. On je tokom januara u proseku imao 23,4 poena, 10,6 skokova i 6,5 asistencija, dok