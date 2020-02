KRK - Odlični Borac pokazao zube, "crno-beli" ipak zakazali susret sa FMP-om!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Partizan opravdao ulogu favorita, ali daleko od toga da je bilo lako.

Košarkaši Partizana slavili su protiv čačanskog Borca u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća rezultatom 87:79 (20:18, 26:15, 13:22, 28:24). Čačani su bolje otvorili meč, sredinom prvog kvartala prave seriju 6:0 i dolaze do prednosti 17:11. Ipak, od tog trenutka je proradio Partizan, koji do kraja deonice dolazi do preokreta, serijom 9:1. Sredinom prve četvrtine su košarkaši Partizana doživeli peh, kako je zbog povrede teren morao da napusti Stefan Birčević. U dobrom