Ekskluzivni snimci! Crno-beli dobili Zvezdu u Kupu, dali pehar navijačima, pa u svlačionici Partizana napravili ludnicu! /video/

Blic sport pre 39 minuta | Vladan Tegeltija

Košarkaši Partizana burno su proslavili odbranu "Žućkove levice". je u dramatičnoj završnici finala Kupa Radivoja Koraća pobedio rezultatom i to iako su crveno-beli 17,5 sekundi pre kraja četvrte četvrtine imali "plus šest". Crno-beli su treći uzastopni put osvojili Kup, a to su proslavili dajući na kratko pehar navijačima, da bi potom otišli u svlačionicu. Tamo se burno, glasno i dugo, slavio trijumf nad najvećim rivalom, da bi se igrači potom vratili na parket i