Pejdž za SK: Svaki derbi je kao sedmi meč finala NBA

N1 Info pre 2 sata | Aleksandra Radivojević Danica

Bek Partizana Markus Pejdž istakao je posle pobede nad Crvenom zvezdom u finalu Kupa Radivoja Koraća 85:84 da njegovi saigrači ni u jednom trenurku nisu izgubili poverenje jedni u druge.

Bek Partizana Markus Pejdž je u trijumfu protiv Crvene zvezde dao ključne poene u samoj završnici kada je branilac Kupa bio već u nok daunu. Meč je završio sa 21 poenom, a na sve to je proglašen i za najkorisnijeg igrača finala. „Igrali smo čvrsto, to je presudilo. Dva igrača su se povredila – Kori je imao povrede stopala i glave, kao i Birčević. Nekoliko igrača koji su imali sličnih problema su igrali čvrsto bez obzira na to. Ogi je bio sjajan, ja sam uspeo da