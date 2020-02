Partizan napred, Zvezda u rikverc

Danas pre 4 sata | Piše: O. N.

Dramatično finale Kupa Radivoja Koraća potvrdilo dobru formu crno-belih i probleme crveno-belih Moderna košarka je toliko dobila na ubrzanju da za samo jedan minut možeš da prospeš sve urađeno ili se digneš iz mrtvih, pa opet trideset pet sekundi pre kraja regularnog dela finala Kupa Radivoja Koraća retko ko je u dupke punom „Čairu“ ili u televizijskom auditorijumu pomislio da Crvena zvezda stvarno može ispustiti +6, a već prežaljeni Partizan pronaći slamku spasa zvanu produžetak.

Međutim, večiti derbiji ne bi bili to što jesu da se odvijaju ili završavaju onako kako to logika kaže i nalaže, pa su tako jedan nepotreban/prestrogo dosuđen faul Bilija Berona (zavisi iz kog ugla posmatrate) na jednoj strani i šuterska eksplozija Markusa Pejdža na drugoj strani okrenuli kolo sreće u suprotnom smeru, a MVP meča Ognjen Jaramaz u doigravanju sačuvao „Žućkovu levicu“ u vitrinama crno-belih. – Bila je to utakmica uzbudljiva za gledanje. Dobra i