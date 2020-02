Dejan Stanković: O susretu sa Lalatovićem, ‘zatvaranju utakmica’ i na koga se Ben ljutio na Banovom brdu!

Hot sport pre 5 sati | Stefan Smuđa

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković najavio je igru na pobedu u derbiju 22. kola Superlige Srbije protiv Vojvodine.

Biće to njegov debi pred navijačima Crvene zvezde na stadionu ‘Rajko Mitić’ u svojstvu novog šefa stručnog štaba. – Navijači Zvezde nikada istorijski nisu zakazali, sveje do nas i pristup mora da bude kakav treba. Obećavam borbenu utakmicu, a što se tiče zdravstvenih problema ne mogu da računam na Boaćija, Tomanea i Gajića koji će od ponedeljka biti u ekipi i konkurisati protiv Inđije. Biće to susret sa starim prijateljem, Nenadom Lalatovićem, koji sedi na klupi