Ne zna za pritisak: Koliko je meč lopti spasao Novak?

Srpski teniser Novak Đoković u karijeri je spasao 47 meč lopti rivala i na taj način došao do 15 pobeda.

Najbolji teniser sveta u petak je pobedio Gaela Monfisa u polufinalu turnira u Dubaiju i to pošto je u tajbrejku drugog seta spasao tri meč lopte rivala. Đoković je tako došao do 15. trijumfa u karijeri u meču u kojem se suočavao sa meč loptama rivala. Zapravo, Srbin je uspeo da se izvuče u 47 slučajeva kada je njegovog protivnika samo jedan poen delio od pobede. Djokovic has now saved *47* MPs in *15* wins: 05 Garcia-Lopez (6) 07 Chela (2) 09 Serra (5) 09 Stepanek