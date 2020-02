Zadar kroz dramu u finišu do pobede protiv FMP

N1 Info pre 1 sat | Maja Todić

Košarkaši Zadra savladali su na svom parketu FMP 81:76 u 20. kolu ABA Lige.

Zadar je do pete pobede u sezoni došao na svom parketu protiv FMP i slavio je rezultatom 81:76. Zadrani su tako prekinuli niz od pet poraza u regionalnom takmičenju. FMP je bio bolji tim u prvom poluvremenu i imao je šest poena prednosti pred početak treće četvrtine. Domaćin je do preokreta došao upravo u toj deonici koju je dobio sa osam razlike, a pobedu je potvrdio u poslednjoj deonici, ali ne bez drame. Tri i po minuta do kraja bilo je nerešeno 73:73. Zadar je