Nadalu posle sedam godina titula u Akapulku

N1 Info pre 43 minuta | Vladimir Vesić

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je ATP turnir serije 500 u Akapulku pobedom nad Tejlorom Fricom u dva seta 6:3, 6:2 i na taj način nastavio trku sa Novakom Đokovićem za prvo mesto na listi.

U danu kada je Đoković osvojio titulu u Dubaiju usledio je adekvatan odgovor najbližeg pratioca u Akapulku. Nadalu je to treća titula u ovom meksičkom gradu, ali prva od kada je turnir sa šljake premešten na beton. Odličnu nedelju u Akapulku zaokružio je sigurnom igrom u finalu protiv 35. igrača sveta. Do 3:3 se igralo ravnopravno, a onda je Španac vezao tri gema i osvojio prvi set. U drugom je stvar slično tekla, samo što se ovog puta Amerikanac držao samo do 2:2.