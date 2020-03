Skandal: Erik Dajer uleteo na tribinu da se obračuna sa navijačima, razlog je…

Hot sport pre 3 sata | Darko Noveski

Norič je izbacio Totenhem posle boleg izvođenja penala iz FA kupa, a meč je obeležilo utrčavanje veziste ‘pevaca’ na tribine.

Naime, Erika Dajera vređali su navijači Totenhema, a on je posle meča odlučio da ode na tribine i obračuna se sa njima. U prvi mah nije bilo poznato zbog čega je engleski reprezentativac tako reagova, ali je trener Totenhema Žoze Murinjo pojasnio. – Mislim da je Dajer uradio nešto što mi kao profesionalci ne smemo, ali i da bi u tim okolnostima bi svako od nas to uradio. Neko je vređao nejga i njegovu porodicu, u ovom slučaju njegovog mlađeg brata, a to je nešto