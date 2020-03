Šta kažu brojke, koji igrač UNIKS-a će biti najveća opasnost za Partizan?

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net

Današnjom utakmicom između Darušafake i Virtusa u Berogradu, biće završena Top 16 faza Evrokupa, ali Partizanov rival u četvrtfinalu je već od sinoć poznat.

To je ekipa ruskog UNIKS-a iz Kazanja, koja je u Top 16 fazi osvojila drugo mesto u Grupi G, iza Monaka, a ispred Ritasa i Galatasaraja, sa učinkom od po tri pobede i poraza. Prethodno je u prvohj fazi UNIKS bio prvi u Grupi C, iako je imao čak četiri poraza, uz šest dobijenih mečeva. Dakle, ukupan učinak Partizanovog rivala od početka sezone u Evrokupu je 9 pobeda i 7 poraza, dok je za to vreme tim Andree Trinkijerija ostvario ukupni učinak 12-4 (7-3 u prvoj fazi