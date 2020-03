Kraljevi Los anđelesa i zapadne konferencije: Lebron Džejms uz pomoć saigrača u velikom stilu srušio Kliperse /video/

Blic sport pre 2 sata | Aleksandar Knežević

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su gradskog rivala, ekipu Klipersa sa 103:112 uz sjajne partije dva najbolja igrača.

Lejkersi su stigli do prve pobede nad Klipersima u trećem međusobnom meču ove sezone. Briljirao je koji je utakmicu završio sa 28 poena, devet asistencija i sedam skokova, dok je upisao 30 poena i osam skokova. Rezultatska neizvenost trajala je do samog kraja meča. Razlika se često menjala, ali do poslednjeg minuta utakmice nije iznosila preko deset poena. Najpre su prednost imali Klipersi, koji su se u „Stejples centru” vodili kao domaćin. Vođeni (31 poen) i (27),