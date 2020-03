PSŽ pred praznim tribinama “Parka prinčeva” juri minus protiv Dortmunda: Parižani gube 10 miliona evra

Večernje novosti pre 2 sata | G. Čvorović

Revanš meč osmine finala Lige šampiona igra se u sredu od 21.00. U prvom meču slavio je nemački klub 2:1

OD STALNOG DOPISNIKA "NOVOSTI": PARIZ REVANŠ meč četvrtfinala Lige šampiona između PSŽ i Borusije iz Dortmunda odigraće se u sredu na Parku prinčeva bez prisustva publike (prvi meč je nemački tim dobio sa 2:1)! Francuske vlasti su, naime, donele odluku da zbog virusa korona zabrane sva okupljanja, na otvorenom i zatvorenom, sa više od 1.000 ljudi, uključujući u ovaj broj i same učesnike. To praktično znači da će sva sportska nadmetanja u Francuskoj bar do 15.