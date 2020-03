Francuzi zatvorili tribine do 15. aprila

Večernje novosti pre 38 minuta | Tanjug

Utakmice u Ligi 1 i Ligi 2 igraće se pred praznim tribinama do 15. aprila kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, saopštio je danas Fudbalski savez Francuske. Odluka je doneta pošto je Vlada Francuske objavila zabranu okupljanja više od 1.000 ljudi. U Francuskoj je do sada od koronavirusa zaraženo 1.400 i umrlo 30 osoba. Ranije danas, odlučeno je da se u Španiji u naredne dve nedelje fudbal igra bez publike, u Italiji je pauza do početka aprila, a očekuju se