Udarna sportska vest! Zvezda Juventusa pozitivna na korona virus, italijanski klub pokrenuo izolaciju!

Blic sport pre 1 sat | Miodrag Dimitrijević

Novi slučaj korona virusa, ovog puta je u pitanju svetski poznati fudbaler.

Defanzivac Juventusa (25) je odradio testiranje na korona virus i rezultati su bili pozitivni. U trenutku kada je u Italiji fudbal suspendovan do početka aprila, ova vest se kao munja proširila čitavom planetom. Ovo je saopšteno u kratkom sapštenju i dodato je sledeće: - je upravo aktivirao procedure izolacije koje zakon zahteva, to uključuje i one koji su imali kontakt sa njim - stajalo je u saopštenju. Rugani je ove sezone odigrao samo sedam mečeva za Juventus