Rugani otkrio kako se oseća, a njegova devojka ima JAKU poruku!

Fudbaler Juventusa Danijele Rugani koji je zaražen korona virusom, rekao je danas da se dobro oseća.

Juventus je sinoć saopštio da su odbrambeni fudbaler Rugani, kao i svi oni koji su bili u kontaktu sa njim, stavljeni u izolaciju. Kako se navodi, Rugani ne pokazuje simptome bolesti. "Svi ste čitali vesti i zbog toga želim da umirim sve one koji brinu za mene. Dobro sam. Želim sve vas da podsetim da poštujete pravila, pošto virus ne pravi razliku. Učinimo to za nas same, za naše najmilije i sve oko nas", naveo je Rugani. Rugani je prvi fudbaler Serije A koji je