Vlahović: Virus me neće zaustaviti, i njemu ću dati gol

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Fudbaler Fjorentine Dušan Vlahović zaražen korona virusom Fudbaler Fjorentine Dušan Vlahović zaražen je korona virusom, saopštio je danas italijanski klub.

Kako je navedeno, srpski fudbaler nema nikakve simptome i nalazi se u svojoj kući. Klub će aktivirati sve procedure predviđene zakonom, počevši od popisa svih ljudi koji su bili u kontaktu sa Vlahovićem. Istu proceduru moraće da obave i u Udinezeu, pošto je to ekipa koja je poslednja igrala sa Fjorentinom. ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms. ➡️