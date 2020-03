Zvezdina rutina protiv Kruševljana

N1 Info pre 1 sat | Bojan Marinković

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Napredak kod kuće, u 26. kolu Superlige Srbije, rezultatom 3:0.

Trijumf aktuelnom šampionu, pred praznim tribinama stadiona Rajko Mitić, doneli su Tomane u 22, Željko Gavrić u 53. i Mirko Ivanić u 88. minutu. Slavlje ekipe Dejana Stankovića moglo je da bude i ubedljivije, ali je Radovan Pankov iz jedanaesterca u 27. minutu pogodio prečku. Zvezda je zasluženo upisala drugu uzastopnu pobedu, pošto je bila