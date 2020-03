Stanković otvorio dušu: Deki otkrio kako je došao u Zvezdu, koliko mu znači Mihajlović i kako su ga proglasili netalentovanim

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

Stanković se dotakao mnogih tema, a jedna od njih je bila dolazak na klupu Zvezde i iskušenja sa kojim se susreo

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković gostovao je na televiziji Prva u emisiji Filipa Čukanovića "Lično nezvanično". Stanković se dotakao mnogih tema, a jedna od njih je bila dolazak na klupu Zvezde i iskušenja sa kojim se susreo. "Imali smo dugačke sastanke, kako ja to vidim, kako Zvezda vidi. Išli smo jedni prema drugima, spojili se. Nasledio to što mi je Miloje ostavio – 11 bodova prednosti, lepu istoriju, visoku letvicu" , opisao je Stanković kako je došlo do