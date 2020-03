Klop: Plakao sam kao kiša Dobio sam video iz bolnice i nisam mogao da izdržim

Blic sport pre 2 sata | Miodrag Dimitrijević

Bio je ganut do suza kada je odgledao video snimak na kome radnici jedne bolnice pevaju "Nikada nećeš hodati sam" (You’ll Never Walk Alone). , trener , po prvi put od prekida 13. marta dao je duži intervju (ne samo izjavu) nekom mediju i rekao je da je sramno postavljati pitanja da li će se liga nastaviti ili da li će Liverpul osvojiti ligu u momentima planetarne krize. On je odao počast (još jednom!) medicinskim radnicima koji se nalaze u prvim linijama odbrane i