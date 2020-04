Šok otkriće ivaniševića! Ove informacije sigurno ima i Novak: Vidimo se 18. januara 2021!

Blic sport pre 3 sata | P. L.

Nekadašnji hrvatski teniser i trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, nije optimističan kada je ova teniska sezona u pitanju zbog pandemije zarazne bolesti.

Do sredine juna je suspendovan "beli sport" zbog trenutnih dešavanja sa korona virusom, tako da trenutno nije uz koji je sa porodicom u Marbelji. - Mislim da se ove godine uopšte neće igrati. Moja najoptimističnija prognoza je da će se igrati Australijan open sledeće godine, ali i to ćemo još videti. U neku ruku bi to bilo godinu dana bez tenisa. Gde smo stali da se na tom mestu nastavi, rekao je Ivanišević za "Jutarnji" Ivanišević i poručio da tenisa neće biti do