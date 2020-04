Tužne vesti sa Ostrva, preminuo legendarni vozač F1

Sportske.net pre 3 sata | Beta

Legendarni britanski vozač ser Stirling Mos umro je danas u 90. godini posle duže bolesti.

Mos se smatra jednim od najboljih vozača u istoriji Formule 1 iako nije osvojio titulu svetskog šampiona. On se u januaru 2018. godine povukao iz javnog života zbog zdravstvenih problema. Proveo je 134 dana u bolnici, nakon što je dobio infekciju pluća na odmoru u Singapuru u decembru 2016. godine. Mos je od 1951. do 1961. godine učestvovao u 66 trka Formule 1, pobedio je 16 puta i postao je prvi Britanac koji je 1955. godine pobedio u domaćoj trci. On će, takođe,