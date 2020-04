"Nema: Izgovora!" Dejan Stanković: Postigao sam gol za pobedu u derbiju na jna, isto veče sam upoznao Anu - koja mi je postala supruga! /video/

Blic sport pre 2 sata | va

Trener šampiona Srbije u fudbalu Dejan Stanković gostovao je u emisiji na Crvena zvezda TV gde je rekao da se nada skorom nastavku prvenstva.

Mada će ekipi biti potrebno najmanje 14 dana da se testira i spremi za nastavak šampionata, ali kada god da nadležni odrede da lopta može da krene ponovo da se kotrlja, Stanković i njegov stručni štab imaju spremljen ceo plan, od tačke do tačke. - Sto puta smo prošli plan, šta ćemo i kako ćemo, od prvog dana okupljanja do prve utakmice. Znamo sve, samo da dobijemo zeleno svetlo. Čekamo odluke da vidimo kakav će profil našeg prvenstva biti. Mi smo za to da se odigra