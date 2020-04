Zvezda daruje sezonske karte medicinskim radnicima Kovid bolnica

Nova pre 49 minuta | Autor:Tanjug

Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da sve medicinske radnike iz Kovid bolnica u Srbiji nagradi besplatnim sezonskim ulaznicama za narednu takmičarsku godinu.

Kako se navodi u saopštenju crveno-belih, to je samo mali znak pažnje za sve što su učinili za državu i srpski narod za vreme pandemije koronavirusa. “Kapa dole, naklon do poda i neizmerna zahvalnost za sve medicinare u Srbiji, jer su oni heroji današnjice. Njihova stručnost, požrtvovanje u toku pandemije koronavirusa teško da mogu rečima da se opišu, a posebno da se nagrade. Nisu marili za sebe, radeći do poslednjeg atoma snage, na stotine ih se i samo zarazilo,