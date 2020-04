Datome: Obradović je od mene napravio pobednika

Nova pre 41 minuta | Autor:Zoran Kecman

Košarkaš Fenerbahčea Luiđi Datome pohvalno je pričao o treneru turske ekipe, trofejnom srpskom stručnjaku Željku Obradoviću.

Italijanski košarkaš je već pet godina u dresu Fenerbahčea i ima sjajnu saradnju sa Obradovićem. Pre tri godine su zajedno stigli i do pehara u Evroligi, a Datome kaže da često nije lako sa Obradovićem. “Pet godina sam ovde i ono što me najviše impresionira kod njega je ta večita glad za pobedama, kao i njegova stalna želja da napreduje kao trener. To traži od svih nas, čak i posle svih tih silnih uspeha koje je ostvario. Ima tu nestvarnu potrebu da svakog dana