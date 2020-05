Gol posle 37 sekundi, “Menš” poveo u Frankfurtu

Nova pre 2 sata | Autor:Zoran Kecman

Fudbaleri Borusije iz Menhengladbaha su se očigledno jako uželeli fudbala, pošto su na gostovanju Ajntrahtu u Frankfurtu postigli gol posle nepunog minuta.

Tačnije, 37 sekundi. Toliko im je trebalo da zatresu mrežu Ajhtrahta u poslednjem meču subotnjeg programa 26. kola Bundeslige, koja je nastavljena posle više od dva meseca. Bio je to spor napad gostiju koji je krenuo od auta na njihovoj polovini. Posle niza grešaka oba tima na sredini terena, lopta je u kazbnenom prostoru stigla do Francuza Alesana Plea koji je uspeo da je pošalje kraj stative u desni donji ugao gola ekipe iz Frankfurta. Bio je to očigledno veliki