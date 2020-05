Del Pjero završio u bolnici, trpeo jake bolove

Sportske.net pre 5 sati | Sportske.net

Proslavljeni fudbaler ima zdravstvenih problema, a o čemu se radi, sinoć je otkrio na Instagramu.

Legenda Juventusa, italijanskog i svetskog fudbala Alesandro Del Pjero nalazi se u bolnici u Los Anđelesu. On je to potvrdio na svom Instagram nalogu, gde je otkrio da ima problem sa kamenom u bubregu, a mnogi koji su imali sličnih problemam znaju koliko sve to može da bude bolno dok se kamen ne izbaci, ili makar ne ''primiri''. Upravo je to slučaj i kod njega, otkrio je da je trpeo jake bolove, ali nadamo se da će problem vrlo brzo biti rešen. ''Još uvek ne mogu