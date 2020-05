Partizan pobedio lučansku Mladost

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu ekipu Mladosti sa 4:1, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.

Golove za Partizan pred praznim tribinama stadiona u Humskoj, posle dva i po meseca pauze zbog pandemije korona virusa, postigli su Lazar Marković u 12, Takuma Asano u 19, Umar Sadik u 62. iz jedanaesterca i Filip Stevanović u 70. minutu. Strelac jedinog pogotka za Mladost bio Obiora Odita u 23. minutu. Partizan je dobro počeo utakmicu i već u 12. minutu je stigao do vodjstva. Asano je petom proigrao Sadika, a on dodao loptu do Markovića koji je lako pogodio mrežu.