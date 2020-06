Stekelenburg se krajem leta vraća u Ajaks

Nova pre 19 minuta | Autor:Zoran Kecman

Golman Evertona Marten Stekelenburg potpisao je jednogodišnji ugovor sa Ajaksom.

Stekelenburg je prethodno produžio ugovor sa Evertonom do kraja sezone. Njegov ugovor istekao bi 30. juna, ali je potpisao novi kratkoročni kako bi završio sezonu u Engleskoj. Holanđanin će po završetku sezone otići u Ajaks, sa kojim je potpisao ugovor do juna sledeće godine. On je karijeru počeo u Ajaksu, sa kojim je osvojio tri titule, a zatim je branio za Romu, Fulam, Monako i Sautempton, a 2016. godine potpisao je za Everton. Za reprezentaciju Holandije