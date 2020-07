Bez zaraženih koronom u novom krugu testiranja u Premijer ligi

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Engleska fudbalska Premijer liga saopštila je danas da u novom krugu testiranja nije bilo nijednog pozitivnog rezultata na korona virus.

Kako se navodi, Premijer liga je od 29. juna do 5. jula testirala 1.973 fudbalera, trenera i zaposlenih u klubovima i nije zabeležen nijedan slučaj zaraze. To je 12. runda testiranja koje je obavila liga. Fudbaleri i članovi stručnog štaba u Premijer ligi se redovno testiraju, otkako je 17. juna sezona nastavljena posle tromesečne pauze zbog pandemije. Tokom prošle runde testiranja bio je jedan slučaj zaraze i ta osoba je stavljena u izolaciju sedam dana. Do sada