Fotografija za pamćenje: Emotivan susret Mihajlovića i Ibrahimovića! (foto)

Hot sport pre 2 sata | Aleksandar Rakočević

Pred duel Serije A između Milana i Bolonje mnoge je zanimlao kako će izgledati susret trenera gostiju Siniše Mihajlovića i napadača domaće ekipe Zlatana Ibrahimovića.

Dan pred meč na ‘San Siru’, srpskog stručnjaka su italijanski novinari na konferenciji pitali šta misli o Zlatanu i njegovom eventualnom dolasku u Bolonju, pošto se sve glasnije govori da će na kraju sezone napustiti ‘grad mode’. Pred početka utakmice, Mihajlović je izašao na teren, a kada ga je ugledao 38-godišnji Šveđanin je prišao da ga pozdravi, a osmesi tokom kratkog razgovora posvedočili su o sjajnom odnosu među njima. View this post on Instagram All Love