Preokret Partizana protiv Napretka za tri boda

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Fudbaleri Partizana pobedom su počeli novu sezonu u Super ligi Srbije, pošto su danas u Kruševcu pobedili Napredak sa 3:1.

Napredak je poveo pogotkom Srdjana Kočića u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, ali je Partizan preokrenuo golovima Lazara Markovića u 46, Bibrasa Natha u 85. minutu iz jedanaesterca i Nikole Čolića u 95. minutu. Partizan je tokom većeg dela prvog poluvremena imao inicijativu, ali nije uspeo da to pretoči i u gol za razliku od Napretka koji je finišu tog dela igre stigao do prednosti. Lopta je stigla do Kočića koji je iskoristio nepažnju odbrane Partizana i