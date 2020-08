I Fonjini neće na US open

Danas pre 1 sat | Piše: O. N.

Širi se spisak otkazanih nastupa na grend slemu u Njujorku Organizatori Sinsinati mastersa (počinje 20. avgusta) i Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država (od 31. ovog meseca), ove godine specijalno „spojenim“ u Njujorku, još ne znaju ko će sve da se bori za titule, bodove i novčane nagrade na tim turnirima, ali iz dana u dan saznaju ko od tenisera i teniserka nema nameru da prelazi okean ove sezone.

Od zvučnijih imena nogu je povukla prvoplasirana na WTA listi Ešli Barti, čije je prošlonedeljno odbijanja izlaganja rizika zaražavanja korona virusom na putu do američkog tla rastužilo sve ljubitelje „belog sporta“, a njenim stopama su krenuli aktuelna šampionka US opena Kanađanka Bjanka Andresku, plus dvojica poznatih kolega. Prvo je Nik Kirjos, više poznatiji po prgavoj ćudi i ratobornim izjavama nego po talentu, saopštio da ni on nema nameru na ovogodišnji US