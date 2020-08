Po ovim potezima ćemo ga zauvek pamtiti! Majkl Odžo - zver na terenu sa posebnom strašću! /video/

Blic sport pre 1 sat | M.D.S.

Košarkaš Majkl Odžo, preminuo je od posledica srčanog udara u 27. godini, a na društvenim mrežama se ljudi opraštaju od "nežnog džina".

Tužni su njegovi saigrači, tužni i ljudi iz sveta fudbala, a on... On će ostati upamćen po mnogo ljudskih kvaliteta, ali ni igrački nisu zaostajali. Impresivne građe i njegova zakucavanja su bila posebno atraktivna: Zanimljivo da mu je u mladosti bilo zabranjeno da zakucava jer je onda u Nigeriji morao sam da plaća uništene koševe. To je samo razbuktalo njegovu strast ka atrakciji. Uostalom, evo po kojim potezima će se pamtiti: Video: Majkl Odžo u zagrljaju