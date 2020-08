Evo kako je Jokić “raštimovao” džezere iz Jute VIDEO

Nova pre 2 sata | Autor:Zoran Kecman

Nikola Jokić bio je sjajan u pobedi košarkaša Denvera nad Jutom u Orlandu.

Nagetsi su slavili sa 134:132 i to posle dva produžetka. Bio je to neverovatno uzbudljiv meč, a kakva je drama bila najbolje svedoči to što je srpski košarkaš uspeo poenom u poslednjem napadu prvog produžetka da postigne koš za 119:119. Sat je bio stao na 3,4 sekunde do kraja, ali je snimkom utvrđeno da je Jokić postigao koš i da je ostalo 0,3 dela sekunde. Srpski košarkaš je 14 od ukupno 30