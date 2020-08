Pet godina bez plej-ofa: Divac odlazi iz Kingsa!

N1 Info pre 4 sata | Bojan Marinković

Generalni menadžer Sakramento Kingsa Vlade Divac napustiće tu poziciju posle pet godina, javlja Sem Emik, novinar Atletika.

Iako konkretan razlog za sad nije saopšten, može se naslutiti da proslavljeni srpski košarkaš odlazi, pošto tim iz Kalifornije ni u petoj sezoni nije uspeo da izbori plasman u plej-of NBA lige. Njegovu poziciju privremeno će preuzeti Džo Damers, doskorašnji savetnik, koji će biti uključen i u odabir novog genealnog menadžera. Kings GM Vlade Divac is stepping down, source tells @TheAthleticNBA. Joe Dumars (advisor previously) will be interim executive VP of