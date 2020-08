Divac podneo ostavku u Sakramentu

Nova pre 1 sat | Autor:Ivan Džodić

Vlade Divac, generalni menadžer Sakramenta, podneo je ostavku nakon što "kraljevi" nisu uspeli da se plasiraju u plej-of NBA lige.

Prema navodima dobro obaveštenih američkih novinara Sema Amika i Marka Štajna Divac je prihvatio odgovornost za ovosezonski neuspeh i odlučio da se povuče sa mesta generalnog menadžera Sakramenta. Pročitajte još: Krah Divca u Kingsima – Nedostižni plej-of i ispušteni Dončić Kings GM Vlade Divac is stepping down, source tells @TheAthleticNBA. Joe Dumars (advisor previously) will be interim executive VP of basketball ops and immediately assumes GM duties. Dumars will