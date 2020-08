Zvezda usred meča dobila fenomenalne vesti! Belorusi prokrčili put crveno-belima do Lige šampiona!

Blic sport pre 1 sat | P. L.

Dinamo Brest je napravio veliko iznenađenje i u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona eliminisao Astanu ubedljivom pobedom od 6:3.

Prvak Belorusije je učinio veliku uslugu Crvenoj zvezdi izbacivši jednog nosioca iz kvalifikacija za Ligu šampiona, ali to nisu sve kockice koje treba da se poklope. Najpre, Zvezda mora da eliminiše Evropu, a onda da gleda ka Lisabonu kako bi dočekala da bude povlašćena na žrebu za treće kolo kvalfikacija. Crveno-beli će navijati da Lion ne bude prvak Evrope, ako se to desi - biće povlašćeni. Ako Lion dođe do finala i tamo pobedi, Zvezdi će biti potrebno da ispadne