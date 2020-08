Bobi i Dončić u istoriji: Dalas može da se ponosi, tandem Maveriksa postavio rekorde! (foto)

Hot sport pre 2 sata | Vladimir Andonov

Luka Dončić i Boban Marjanović obeležili su noć iza nas u pobedi Dalasa nad Los Anđeles Klipersima.

Košarkaši Maveriksa ispisali su istoriju plej-ofa – svaki na svoj način. Marjanović je postao prvi košarkaš koji je postigao 10+ poena i uz to imao 7+ skokova za manje od deset minuta na terenu u plej-ofu. Bobi je na parketu proveo 9:43 i utakmicu je završio sa 13 poena i devet skokova. Boban Marjanović finished with 13 points and 9 rebounds in 9:43 tonight. Marjanović is now the first player in @NBA history to record 10+ points and 7+ rebounds in 10-or-fewer mins