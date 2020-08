Šruder i CP vodili Oklahomu, 38 poena LBJ

N1 Info pre 50 minuta | Aleksandra Radivojević

Los Anđeles Lejkersi poveli su u seriji protiv Portlanda 2:1, pošto su u trećem meču slavili rezultatom 116:108. Oklahoma je uspela da smanji vođstvo Hjustona u seriji na 2:1 nakon što su posle produžetka stigli do pobede rezultatom 119:107.

Lejkersi su meč prelomili u svoju korist u trećoj deonici koju su dobili 40:29. U ključnim momentima briljirali su Lebron Džejms i Entoni Dejvis. Džejms je dao 38 poena, uz 12 skokova i osam asistencija, dok je Dejvis ubacio 29, uz 11 skokova i osam proigravanja. U redovima Portlanda Lilard je postigao 34 poena, uz sedam asistencija i pet skokova, pratio ga je Mekolum sa 28 poena, dok je Entoni ubacio 20. HIGHLIGHTS | @KingJamesgoes off for 38 points, 12 boards and