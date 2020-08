Dobar početak: Krajinović slavio na startu Sinsinatija

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

SRPSKI teniser Filip Krajinović odlično je počeo masters u Sinstinatiju, koji se ove godine zbog pandemije koronavirusa održava u Njujorku.

Naš as je savladao Italijana Salvatorea Karuza sa 7:5, 6:4, posle dva sata i 15 minuta igre. Meč je počeo tako što su teniseri razmenili po brejk, da bi momak iz Sombora u 12. gemu prvog seta oduzeo rivalu još jednom servis i rešio taj deo meča u svoju korist. Drugi segment susreta je bio mnogo neizvesniji. Viđeno je čak pet brejkova. Jedan više je napravio 32. igrač sveta. Zanimljivo je to da je 100. reket planete izgubio tri puta uzatopno servis i to je bio