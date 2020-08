"Ne dam im pare"! Sudije kao da guraju Jokića i Denver iz plej-ofa! Nagetsi muku muče sa Jutom, ali ono što im arbitri rade... /video/

Blic sport pre 4 sata

Nikola Jokić i klub za koji igra su na rubu eliminacije iz NBA plej-ofa, ali nemaju Denver Nagetsi samo problema sa Jutom (i to velikih) već i sa statusom kod sudija.

Poslednji primer za to je možda i ključni a nedosuđeni prekršaj Rudija Gobera nad Džamalom Marejom u poslednjem minutu četvrte utakmice, koju su . A to uopšte nije bio prvi put. Evo samo nekih primera pre ovog poslednjeg: Nakon što je bio važan faktor u uvodnoj pobedi Denver Nagetsa, kada je Juta savladana sa 135:125 posle produžetka, naš as je vezao nekoliko promašenih šuteva na startu drugog duela, u kome su se "dzežeri" razgoropadili i trijumfovali sa 124:105.