Luka Dončić je NATČOVEK!

Posle one povrede zgloba u prethodnom meču, strahovalo se od duže pauze, ali on se vratio već večeras, i to, čini se, jači nego ikad!

Plej-of serija između Dalasa i LA Klipersa postaje sve uzbudljivija i spektakularnija! Posle četiri odigrana meča, sada je rezultat u seriji 2:2! Večerašnji dvoboj pripao je Maveriksima rezultatom 135:133 posle produžetka, a najzaslužniji za ovakav epilog bio je neverovatni, čudesni Luka Dončić. Bilo je neizvesno da li će uopšte igrati večeras, ali onda se pojavio na zagrevanju, što opet nije bilo nikakva garancija u kojoj meri će moći da pomogne svojim saigračima