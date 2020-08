Svet bio u neverici šta mu Srbin radi: Krajinović zgazio Dominika Tima, treći teniser sveta će ovaj debakl dugo pamtiti!

Blic sport pre 1 sat

Filip Krajinović je senzacionalno odigrao protiv Dominika Tima na Sinsinati turniru koji se zbog pandemije korona virusa odigrava u Njujorku.

Štaviše, trećeg tenisera sveta a drugog nosioca na ovom nadmetanju deklasirao je sa 6:2, 6:1. I, ne samo to: na svoje servise je izgubio svega dva poena. Za ceo meč. Na turniru na kome je trebalo da igra i dubl (ali je odustao zbog ), Krajinović se nije susreo ni sa kakvom dramom. Iako je do ovog susreta samo jednom u karijeri pobedio tenisera koji je u tom trenutku bio među deset najboljih, do popravljanja tog Top10 učinka na 2-16 naš reprezentativac je stigao