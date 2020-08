Lalatović pred Partizan: Očekujem kvalitetan meč

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

NOVI SAD: Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović izjavio je da će derbi 6. kola Superlige protiv Partizna biti jedna kvailtetna utakmica, gde će oba tima imati podjednake šanse za pobedu.

Novosađani su u prethodna dva susreta slavili protiv beogradskih crno-belih, a meč 6. kola igra se sutra do 18.45 na stadionu "Karađorđe". Partizan je veliki klub, koji u svaku utakmicu ulazi sa velikim motivom. Bez obzira na to da li igraju protiv Vojvodine, Zvezde, TSC-a, Čukaričkog ili nekog drugog, oni u svakoj utakmici idu na pobedu, ali isto to važi i za nas. Mislim da nas očekuje kvalitetna utakmica. Igramo protiv jako kvalitetnog protivnika, koji ima sjajan