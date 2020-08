Nemanja Matić napustio orlove zbog najmanje dva razloga: Otišao i zbog Baneta

Večernje novosti pre 2 sata | N. ILjUKIĆ

NEMANjA Matić više neće igrati za fudbalsku reprezentaciju Srbije. Ono što je pre dva dana stidljivo najavljeno, u petak je potvrdio sportski direktor FSS Vladimir Matijašević koji je nedavno obavio telefonski razgovor sa asom Mančester junajteda, koji ga je obavestio o svojoj konačnoj odluci da napusti jato "orlova" i svoje mesto u timu prepusti nekom od mlađih saigrača.

- Nemanja Matić nije naveo konkretnije razloge ove svoje odluke. On najbolje zna zbog čega je to tako, i istakao je da je vreme da mladi dođu na njegovo mesto. Ponavljam, nije bilo ubeđivanja, već smo samo imali razgovor. Pitao sam ga da li ova odluka ima veze sa predsednikom Saveza, selektorom ili saigračima i on mi je rekao da nema. Poštujem njegovo mišeljenje - rekao je u petak Matijašević. Sportski direktor FSS je praktično otkrio da niko nije ni pokušao da