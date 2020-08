Jokić: Fenomenalan je, može da nas dovede daleko u plej-ofu

Nova pre 3 sata | Autor:Ivan Džodić

Denver je pobedom u 6. meču plej-of serije protiv Jute stigao do izjednačenja i izborio majstoricu, a Nikola Jokić je posle trijumfa sumirao utiske.

Nagetse je na putu do pobede predvodio Džamal Marej koji je u spektakularnoj partiji brojao do 50 poena. Sjajni Kanađanin bio je nezaustavljiv za igrače Jute i glavni je potpisnik treće pobede Denvera, a igra sjajnog plejmejkera oduševila je njegovog saigrača Nikolu Jokića. “Džamal igra fenomenalno, na veoma visokom nivou. Sve što je bilo potrebno je a mu stvorimo prostor. On nas može dovesti vrlo visoko u ovom plej-ofu, zadovoljstvo je igrati sa njim”, rekao je