ISTORIJSKA UTAKMICA - Evo gde će TSC dočekati Rumune!

Fudbaleri TSC-a igraće protiv ekipe FCSB na stadionu u Senti, na kom od povratka u Super ligu igraju kao domaćini, objavio je danas klub iz Bačke Topole.

Utakmica između TSC-a i FCSB-a u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igraće se 17. septembra. "S obzirom na to da je stadion u Senti dom TSC-a u Super ligi do izgradnje novog stadiona, klub je želeo da tu igra i istorijsku, prvu evropsku utakmicu u kojoj će biti domaćin. Za to smo morali da ispunimo neke uslove, koji se tiču pre svega dodatne opreme, što smo uspeli da obezbedimo. Tako smo dobili zeleno svetlo za Sentu", naveo je generalni direktor kluba Sabolč