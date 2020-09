Težak poraz – Mari završio sa US Openom

Nova pre 3 sata | Autor:Spasoje Veselinović

Endi Mari, nekadašnji prvi teniser sveta, eliminisan je sa US Opena.

On je u drugom kolu poražen od Feliksa Ože-Alijasima maksimalnim rezultatom. Kanađanin je meč završio za svega 131 minut, rezultatom 6:2, 6:3, 6:4. Mlada nada svetskog tenisa je imala čak 24 as udarca i nije dozvolila starijem kolegi da dođe do igre. Pritom, Mari je osećao posledice meča protiv Jošihita Nišioke u kom je slavio posle četiri i po sata igre i pet setova. Ože-Alijasim je odlično otvorio duel, poveo sa 3:0 i potom u osmom gemu ostvario novi brejk i