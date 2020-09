US open: Novak na ekspresan način ‘pregazio’ Štrufa – najbolji srpski teniser ‘grabi’ ka novom Grend slemu (video)

Hot sport pre 1 sat | Aleksandar Rakočević

Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena.

Najbolji teniser sveta igraće u osmini finala US Opena pošto je za nešto manje od dva sata savladao Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 3:0 u setovima (6:3, 6:3, 6:1) u trećem kolu turnira u Njujorku. Nemac nije imao šta da traži u duelu protiv najboljeg srpskog tenisera. Novak je krenuo silovito, imao je doduše Štruf priliku da već u prvom gemu na početku meča dođe do brejka, ali Novak je to spasio i to je ortprilike bilo to od njega. U šestom gemu je Štruf uspeo da